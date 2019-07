Audi SQ2 wird zum Porsche Boxster S

Wie "verwandelt" man einen Audi SQ2 in einen Porsche Boxster S? Am besten mit mehr Power: Der Autotuner Abt verpasst dem City-SUV satte 257 kW (350 PS), also 50 PS mehr als vorher, dazu 400 Newtonmeter Drehmoment.



Bedeutet: Von 0 auf 100 km/h in 4,6 statt 4,8 Sekunden und ein Topspeed von 263 km/h. Damit rangiert der Allradler auf dem Niveau eines aktuellen Boxster S. Mit einer reichen Auswahl an Leichtmetallrädern gibt es von Abt auch was fürs Auge.



Die Felgenmodelle Abt DR und ER-C sind in 19 und 20 Zoll verfügbar. Lackiert werden sie in den Tönen mystic black beziehungsweise matt black. Ausschließlich in 20 Zoll wird die in mystic black gehaltene Abt FR geliefert. Bei identischer Größe ist das Leichtmetallrad GR die wohl extrovertierteste Wahl: glossy black kontrastiert hier mit dem diamant-bedrehten Felgenhorn und ein Spurverbreiterungsset gehört ebenfalls zum Lieferumfang.

