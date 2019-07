Audi SQ5 TDI leistet als Abt 390 PS

Der Audi SQ5 TDI ist beileibe keine trübe Tasse. Doch die Tuner von Abt können es mal wieder nicht lassen und geben dem schon von Hause aus rasanten SUV zusätzlich die Sporen. Die Ausgangslage: Der neue 255 kW/347 PS starke 3.0 TDI überzeugt im SQ5 bereits auf ganzer Linie. Dank elektrischem Verdichter liegen die 700 Newtonmeter Drehmoment früh an, und die Beschleunigung ist über jeden Zweifel erhaben.



Doch die Tüftler des Edel-Tuners wollen noch ein bisschen mehr. Die Zahlen, die der weltgrößte Veredler für Fahrzeuge von Audi und VW vorlegen kann, sprechen für sich: Das Hightech-Steuergerät Abt Engine Control (AEC) mobilisiert 287 kW/390 PS und 760 Newtonmeter Drehmoment. So dauert der Sprint von 0 auf 100 km/h 4,9 statt 5,1 Sekunden.



Auch das Fahrwerk bekommt ein Upgrade: Die Gewinde-Fahrwerksfedern sollen zusätzlich das querdynamische Potenzial des SQ5 TDI steigern. Das bereits beim Benziner beliebte Abt-Aeropaket umfasst eine sportliche Frontschürze, dynamische Türaufsatzleisten und ein imposantes Heckschürzenset inklusive Carbon-Endrohrblenden.



Abt-Fans mögen es trutzig: Darum erschließt das Aeropaket Breitbau SQ5-Fahrern noch die Welt der 22-Zoll-Räder. Wie spektakulär das aussehen kann, zeigt das schwarze Fotofahrzeug, das mit dem für den SQ5 neuen Sport HR Aerorad im Farbton "dark smoke" ausgerüstet ist. Eine weitere Neuheit ist das High Performance HR ohne Aeroring, das im Flowforming-Verfahren hergestellt wurde. Aber auch die Klassiker DR, FR und Sport GR sind in 22 Zoll lieferbar - ein mächtiger Fahrzeug-Auftritt ist damit garantiert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 18.07.2019