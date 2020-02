Auf Motorrad-Tour mit dem ADAC

Wer im Urlaub gerne eine Motorrad-Tour machen, aber nicht seine eigene Maschine mitnehmen möchte, dem hilft jetzt der ADAC mit seiner Motorrad-Vermietung. In Kooperation mit Hertz Ride können acht BMW-Motorradmodelle (BMW G310GS, BMW R Nine T, BMW F700GS, BMW F750GS, BMW R1200GS, BMW 1250GS, BMW R1200RT, BMW R1250RT) in Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Slowenien, Österreich und den USA an 21 Stationen online angemietet werden.



Gleichzeitig können auch ganze Motorrad-Touren gebucht werden. Die Touren wurden von lokalen Guides ausgearbeitet und sind mit und ohne Führung buchbar. Alle BMW Motorräder sind nicht älter als sieben Monate, haben maximal 15.000 Kilometer auf dem Tacho, sind mit einem Top Case und Seitentaschen beziehungsweise Koffern ausgestattet. Beim Angebot des ADAC ist die Pannenhilfe inklusive.

