Auto-Miniaturen ganz groß

Welches sind die größten Auto-Miniaturen im Land? Zum 29. Mal hat die Fachzeitschrift Modell Fahrzeug die Auszeichnung "Modellfahrzeug des Jahres" verliehen. Darüber hinaus wurden auch die besten Marken der Miniaturen-Branche gekürt.



In insgesamt 22 Kategorien hatten die Leser die Qual der Wahl. Die Baugrößen der großen Träume im kleinen Maßstab reichten dabei vom Modell-Eisenbahn-Maßstab 1:87 bis zur Baugröße 1:8. Der Porsche 911 in seiner Ur-Form als Coupe von Schuco in 1:87 ist mit einem Verkaufspreis von fast zehn Euro aktuell der preiswerteste Siegertyp. Das teuerstes Modell ist der 1:8-Bausatz des Volkswagen 1303 Cabriolets vom Newcomer Legrand mit 698 Euro.



Abgeräumt hat vor allem Mercedes-Benz. Zum einen kürten die Leser den über einen Meter langen Mercedes-Benz Actros als Eurolohr-Autotransporter im Maßstab 1:18 von NZG zum Sieger in der Kategorie "1:18 aktuelle Vorbilder" und gleichzeitig auch noch zum "Supermodell des Jahres 2019". Zum anderen geht der Preis "Top-Vorbildmarke" zum neunten Mal in Folge an Mercedes-Benz.



Den Innovationspreis konnte 2019 die Marke Schuco für sich verbuchen, die exklusiv für das Hans-Peter Porsche Traumwerk das 1:43-Modell eines Porsche 356 Coupes mit dazu passendem Holzbock aufgelegt hat.

Donnerstag, 05.12.2019