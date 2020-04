Auto-Service rund um die Hygiene

Hygiene wird in diesen Tagen groß geschrieben. Auch Auto-Firmen bereiten sich entsprechend vor. Pünktlich zur Wiedereröffnung der Autohäuser halten beispielsweise die Citroen-Partner spezielle Service-Angebote für ihre Kunden bereit. Dabei ist es besonders wichtig, Ansteckungsrisiken durch spezielle Vorkehrungen bei allen Tätigkeiten zu minimieren.



"Selbstverständlich werden bei jedem Service und jedem Beratungsgespräch die allgemein gültigen strengen Hygiene-Vorschriften eingehalten, denn der Schutz von Mitarbeitern und Kunden bleibt oberste Priorität", teilt Citroen mit. Dazu gehören auch eine Steuerung des Zutritts, ein möglichst kontaktloser Kassenbereich sowie die Sicherung des Mindestabstands von 1,5 Metern durch Bodenmarkierungen.



In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit will Citroen seine Partner bestmöglich mit relevanten Utensilien wie Flächen- und Hand-Desinfektionsmittel, Mund- und Nasenschutz für Mitarbeiter, Einmalhandschuhen und weiteren Hygieneartikeln für den täglichen Werkstattbedarf unterstützen.



Die Kontaktflächen im Fahrzeuginnenraum werden nach jedem Service mit einem desinfizierenden Mittel gereinigt, Gleiches gilt auch für die Vorführwagen. Darüber hinaus können Kunden je nach Verfügbarkeit einen kontaktlosen Hol- und Bring-Service des Fahrzeugs in Anspruch nehmen.



Außerdem will Citroen im Rahmen des Rundum-Checks durch Service-Profis wichtige Fahrzeugfunktionen überprüfen. Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit wird etwa die Funktionalität der Klima-Anlage überprüft, die optional mit einem speziellen antibakteriellen und antiviralen Reinigungsmittel desinfiziert wird.



Ideal für Allergiker ist der Austausch der Innenraum- und Aktivkohle-Kombifilter. Die mehrlagigen Filter können nicht nur Partikel vom Innenraum fernhalten, sondern filtern dank der Aktivkohle auch Gase wie Ozon und sonstige Gerüche aus der Umgebungsluft. Und besonders in der aktuellen Heuschnupfenzeit helfen die Filter beim Durchatmen, denn Pollen werden fast vollständig ausgesondert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.04.2020