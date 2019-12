AUTOBEST 2020: Neuer Opel Corsa ist der Sieger

Das wird in Rüsselsheim große Freude auslösen: Der neue Opel Corsa wurde zum "AUTOBEST" gewählt, also zum "Best Buy Car of Europe in 2020". Mit insgesamt 17.617 Punkten schaffte der flotte Opel im Vergleich zum Peugeot 208 der neuen Generation 157 Punkte mehr, ein hauchdünner, aber verdienter Sieg.



Der Skoda Kamiq belegt mit 16.848 Punkten den dritten Platz. In der Gesamtwertung folgen der Renault Clio und der Nissan Juke. Detaillierte Ergebnisse werden im Bereich "Final Ranking" auf www.autobest.org aufgelistet. Mit 31 vertretenen Ländern ist AUTOBEST die größte unabhängige Automobiljury in Europa. Nicht weniger als 95 Prozent der europäischen Bevölkerung werden von der Jury vertreten. Den Titel "Best Buy Car of Europe" vergibt AUTOBEST seit dem Jahr 2000.



"Es war ein sehr ausgeglichenes Finale. Alle Finalisten sind großartige Beispiele für das, was heute auf unserem Kontinent ein ,Best Buy Car' ist. Die Aufgabe der Jury war nicht einfach, und die Unterschied sind sehr gering. Aber in jedem Wettbewerb muss es einen Gewinner geben, und der Gewinner ist der neue Opel Corsa, ,The Best Buy Car of Europe'", so Jurypräsident Ilia Seliktar.



Die Auszeichnung "DESIGNBEST 2019" geht an Luc Donckewolke, das macht ihn zum neuesten Mitglied der "DESIGNBEST Hall of Fame". Der Belgier ist derzeit Chefdesigner der Hyundai Motor Group - einschließlich Kia -, nachdem er zunächst für Hyundais Luxusabteilung Genesis eingestellt worden war.



Mit dem Mazda Skyactiv-X wählten die AUTOBEST-Jurymitglieder den bemerkenswerten neuen Ansatz für Benzinmotoren, der darauf abzielt, die Vorteile der Dieseltechnologie mit den Vorteilen der Benzinmotoren zu kombinieren, zum Gewinner der Auszeichnung "TECHNOBEST 2019". Die Verbindung von Fahrer und künstlicher Intelligenz im Auto würdigt der Preis "SMARTBEST 2019" für Skodas Personal-Assistant Laura. Der Volkswagen ID.3 ist Gewinner der Auszeichnung "ECOBEST 2019".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 16.12.2019