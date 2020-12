"Autobest 2021": Seat Leon ganz vorne

Besondere Auszeichnung für den neuen Seat Leon: Das Kompaktfahrzeug wurde beim Wettbewerb "Autobest 2021" als "Best Buy Car of Europe 2021" ausgezeichnet. Die Fachjury setzt sich aus 31 Motorjournalisten aus ebenso vielen europäischen Ländern zusammen. Der Leon ist damit nach dem Ateca im Jahr 2017 das zweite Modell des spanischen Herstellers, dem diese Ehre zuteil wird.



Die Auszeichnung honoriert insbesondere Bestrebungen, außergewöhnliche Fahrzeuge zu entwickeln, die auf dem Markt aus der breiten Masse hervorstechen. Vom Seat Leon haben die Spanier über alle Generationen bislang mehr als 2,3 Millionen Exemplare verkauft. Seit 2014 ist er auf dem Heimatmarkt das meistverkaufte Modell überhaupt. In seine Entwicklung hat Seat insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro investiert.



Die neueste Generation des Leon kommt mit einem Höchstmaß an Konnektivität und den bisher effizientesten Antrieben wie dem neuen e-HYBRID mit Plug-in-Hybrid-Technologie, die laut Seat "gleichzeitig für noch mehr Dynamik sorgen".

