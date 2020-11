Autofahrer vertrauen auf Knöpfe und Regler

Für die deutschen Autofahrer sind Sprach-, Touch- und Gestensteuerung im Fahrzeug immer noch gewöhnungsbedürftig. Denn die Mehrheit bevorzugt immer noch Knöpfe und Regler oder zumindest eine Kombination aus manuellen und digitalen Bedienelementen. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Fahrzeugmarkts mobile.de.



Aktuell fehlt auch das Vertrauen in die Technik: Vier von zehn Befragten (39,9 Prozent) befürchten eine hohe Fehleranfälligkeit bei Nichterkennung des Sprachbefehls, jeder Sechste (16,9 Prozent) hat generell kein Vertrauen in die Funktionalität von Sprachsteuerungen. Knapp jeder Zehnte (neun Prozent) sorgt sich um die Datensicherheit und mangelhaft geschützte Technik bei digitalisierten Bediensystemen im Auto.



Nur jeder zehnte Fahrer (9,9 Prozent) würde eine Bedienung durch Sprachbefehle wirklich begrüßen. Knapp zwei Drittel (59,6 Prozent) präferieren hingegen weiterhin eine ganz oder wenigstens überwiegend haptische Bedienung der Steuerelemente.



Nur jeder zwölfte Autobesitzer (acht Prozent) gibt an, keine Knöpfe, sondern ausschließlich eine Sprachsteuerung oder ein Touch-Display im eigenen Pkw zu haben. 61 Prozent der Halter hingegen besitzen keine digitalen Bediensysteme in ihrem Auto - die Hälfte von ihnen (52 Prozent) bevorzugt haptische Steuerelemente auch klar. Dennoch sehen 57,6 Prozent der Deutschen durchaus Vorteile in einer Sprachsteuerung: Vor allem durch das Plus an Sicherheit dank weniger Ablenkung (35,4 Prozent) und die Vereinfachung der Steuerung (16,6 Prozent). Die modernere Optik der Armaturen kann hingegen nur 5,7 Prozent überzeugen.

