Autohändler als Vertrauensperson

Der Autohändler soll für viele Menschen auch eine Vertrauensperson sein. Denn das schafft Nähe zum Kunden. Hyundai gibt jetzt sogar ein Händlerversprechen ab. Das bedeutet in der Praxis: Der jeweilige Vertragspartner begleitet Kunden schon vor Beginn des Autokaufs bis über den Autowechsel hinaus. Und dieses Versprechen beginnt mit einer qualifizierten Beratung und Probefahrt.



Bei der Fahrzeugübergabe nimmt sich der Händler die erforderliche Zeit, um dem Kunden die Funktionen und Zusatzausstattungen zu erklären und steht für Rückfragen zur Verfügung. Dank der Garantie über fünf Jahre - bei Elektrofahrzeugen besteht eine Garantie über acht Jahre auf die Batterie - kommt der Kunde in den Genuss weiterer Vorteile. Neben dem garantierten Werkstatttermin profitiert der Hyundai-Fahrer von den Software- und Technik-Updates ebenso wie von den fünf Sicherheitschecks, einer Gebrauchtwagenbewertung und einer Langzeit-Mobilitätsgarantie.



Unter anderem wegen dieser Leistungen wurden die Hyundai-Werkstätten 2019 erneut mit dem Fairnesspreis für besondere Kundennähe ausgezeichnet. "Zufriedene Kunden sind das Ziel, das uns und den Handel antreibt", sagt Hyundai-Geschäftsführer Jürgen Keller. Und mit dem Händlerversprechen werde man das an sich schon hohe Niveau im Umgang mit den Kunden noch weiter ausbauen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 13.12.2019