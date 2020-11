Herzlich willkommen beim Autohaus Ivancan!

Tradition, Kompetenz, Service – dafür stehen wir seit über 45 Jahren. Eng verbunden mit der Metropolregion Rhein-Neckar, gründeten Marijan Ivancan und sein Vater im Jahr 1974 den Familienbetrieb mit der ersten Niederlassung in Heidelberg, seines Zeichens einer der ersten Mazda-Vertragshändler Deutschlands.

2001 gingen wir den nächsten Schritt und eröffneten in Mannheim einen neuen Standort mit über 3.400 Quadratmetern, um unsere Kapazitäten zu erhöhen. Nur so war es auch möglich, im Jahr 2010 unser Marken-Portfolio erweitern: Fortan mit an Bord war die aufstrebende Marke Hyundai. Eine gute Entscheidung: Bis heute haben wir uns zu einem der gefragtesten Händler für Mazdasowie Hyundai-Automobile entwickelt und betreiben vier moderne Standorte in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen sowie Neustadt an der Weinstraße. Wir sind ein traditioneller Familienbetrieb, der von Marijan, Manuela und Tochter Tanja geführt wird und bieten auf insgesamt 12.000 Quadratmetern über 500 ständig wechselnde sowie sofort verfügbare Neu- und Gebrauchtfahrzeuge an. Schauen Sie doch mal vorbei!

Bei uns hat die Zukunft schon begonnen

Wir verstehen uns schon seit Jahren als Förderer und Vorreiter der Elektromobilität. Mit dem Verkauf von staatlich prämierten Hybrid- und Elektromodellen wie Hyundai Ioniq, Kona und Mazda MX-30 leisten wir schon jetzt einen erheblichen Beitrag zur zukunftsträchtigen Elektromobilität – weil wir lieben, was wir tun! Damit Sie immer in Bewegung bleiben, begleiten wir Sie bei Ihren Anliegen mit Herz und Verstand. Unser kompetentes Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung: von der Beratung, über die Abwicklung bis hin zu einem Rund-um-die-Uhr-Service bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand. Wir bieten Ihnen nicht nur Neu- und Gebrauchtwagen, sondern auch Serviceleistungen in Bezug auf das Schadens- und Reparaturmanagement Ihres Fahrzeugs. Wie wir das alles machen? Ganz einfach: Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb. Und deshalb freuen wir uns auf Sie!

Ihr Autohaus Ivancan

Hyundai KONA

Er ist der neue Star der Hyundai-Produktpalette: der Hyundai Kona Elektro. Wie der Name unschwer erkennen lässt, gehört er zur elektrifizierten Flotte der Koreaner. Spannend wirkt nicht nur sein Äußeres, das dank Elektromotor ohne große Lufteinlässe an der Front auskommt und somit ein ganz eigenständiges Design aufweist. Dieser Eindruck wird im Innenraum fortgesetzt: digitale Instrumente, ein freistehender 8-Zoll-Monitor sowie eine Rückfahrkamera übernehmen die Fahrerinformation, ein DAB-Radio mit Navi-System, Bluetooth und Smartphone-Anbindung ist ebenfalls Serie. Ein auffälliger Eyecatcher ist hier vor allem die optisch freischwebende Mittelkonsole mit diversen Bedientasten und der Getriebesteuerung, die elektrisch per Knopfdruck geschieht. Der Ganghebel ist beim E-Kona überflüssig, weil die Rekuperations- und Bremsstärke über Schaltwippen am Lenkrad gewählt wird. Auch sonst ist die Bedienung im Kona kinderleicht und geschieht intuitiv über einfaches Fingertippen. Wahlweise entweder 136 PS oder 204 PS kräftig, verspricht das üppige Drehmoment von 395 Newtonmetern dynamische Fahrleistungen, ohne dass der Fahrer ein schlechtes Gewissen haben muss. Stets lokal emissionfrei unterwegs, weiß der Kona Elektro nicht nur ökologisch zu überzeugen. Je nach Akku-Größe – 39,2 oder 64,0 kWh – schafft er 305, respektive 484 Kilometer. Damit beweist er ausgeprägte Langstreckenqualitäten. Und das Beste: mit seinem umweltfreundlichen Antrieb qualifiziert er sich für die staatliche E-Auto-Förderung!

Mazda CX-5

Wer auf kompakte SUV steht, der wird mit dem Mazda CX-5 seine wahre Freude haben. Er ist schwungvoll gezeichnet und in jeder Hinsicht ein Hingucker. Sein scharfes Exterieur-Design wird mit vielen hübschen Details aufgewertet. Er ist eine Nummer größer als der CX-30, womit er noch mehr Platz für alle alltäglichen Erledigungen bietet. Der Innenraum präsentiert sich aufgeräumt und entspricht ebenfalls in vollen Zügen der Mazda-Designsprache: auf den Fahrer ausgerichtet, modern und ergonomisch perfekt. Die Sitze sind komfortabel und bieten ein entspanntes Fahrvergnügen, noch dazu punktet der CX-5 bereits serienmäßig mit einer hochwertigen Innenausstattung sowie intuitiver Konnektivität. Darf es ein Head-up-Display oder eine elektrische Heckklappe sein? Kein Problem, hat er! Obendrein punktet das Sports Utility Vehicle bauartbedingt durch eine gute Rundum-Sicht. Bereits in der Einstiegs-Variante Prime Line bietet er ein äußerst komfortables Fahrerlebnis mit Geschwindigkeitsregelanlage samt Geschwindigkeitsbegrenzung, City-Notbremsassistent sowie Voll-LED-Hauptscheinwerfer für eine gute Sicht bei Dunkelheit. Darüber hinaus verfügt der Mazda CX-5 über modernste Technik wie ausstattungsabhängigem i-Active-AWD-Allradantrieb und Zylinderabschaltung bei vielen Benziner-Versionen. Folglich punktet er mit genügend Traktion in allen Lebenslagen und jeder Menge Fahrspaß bei geringem Verbrauch.

Mazda 3

Haben-Seite wie eine zeitgemäße Ausstattung mit vielen Extras. Das Cockpit ist minimalistisch und wirkt dadurch schön aufgeräumt. Der Fahrer nimmt Platz auf bequemen, langstreckentauglichen Sitzen mit vielen Verstellmöglichkeiten, sodass wirklich jeder seine passende Sitzposition findet. Der Bildschirm auf der Mittelkonsole misst 8,8 Zoll und wird von einem Head-up-Display vor dem Fahrer ergänzt. Die logische Bedienung erfolgt über einen Dreh-Drücksteller auf der Mittelkonsole. Auch das Multimedia-Angebot ist bemerkenswert: Das Infotainmentsystem umfasst ein Radio samt DAB, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und -Audiostreaming, Navigationssystem, zwei USB-Anschlüsse sowie Smartphone-Integration. Zudem lässt er sich auf Wunsch um zahlreiche Extras erweitern, womit er bestens für die Zukunft gerüstet ist. Abgerundet wird seine Ausstattung mit einigen sicherheitsrelevanten Fahrassistenzsystemen wie etwa dem erweiterten Stauassistenten. Neben Diesel-Motoren gibt es auch moderne Mild-Hybrid-Benziner mit Skyactive-X-Technologie. Diese macht die Kompressionszündung eines Dieselmotors in einem Benziner möglich und arbeitet besonders effizient. Dadurch zeigt sich der Mazda 3 besonders sparsam, vor allem in Kombination mit dem Sechsgang-Automatikgetriebe.

Für jede Probefahrt reinigen und desinfizieren die Mitarbeitenden die Fahrzeuge vollständig und lüften sie besonders gründlich. Die Schlüsselübergaben für Testfahrten oder Werkstattbesuche finden stets kontaktlos über einen desinfizierten Behälter statt.