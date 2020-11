Vorstellung von Autohaus Schläfer GmbH

Vor mittlerweile über zwei Jahren hat die Autohaus Schläfer GmbH ihre Filiale in Bürstadt eröffnet. Neben dem Haupthaus in Grünstadt und einer weiteren Filiale in Bad Dürkheim, hat sich der Standort in Bürstadt gut etabliert. Auf 4 000 Quadratmetern finden Kunden hier nun praktisch alles, was sie sich von einem modernen Full-Service-Autohaus nur wünschen können. Dazu gehören Werkstatt mit neuester Technik, Dialogannahme und 3D-Vermessungstechnik ebenso wie natürlich eine Menge attraktiver Fahrzeuge. 300 Neufahrzeuge hat die Autohaus Schläfer GmbH ständig auf Lager die praktisch sofort zur Verfügung stehen. Hinzu kommen Top-Angebote bei Vorführwagen und Fahrzeugen mit Tageszulassungen. Zehn Mitarbeiter sorgen am Standort Bürstadt dafür, dass alles rund läuft. Zum Service zählen die Diagnose, Wartung und Instandsetzung ebenso wie die Lackiererei und Unfallinstandsetzung, aber auch die Bereitstellung eines Ersatzwagens. Seit Beginn der Partnerschaft mit Hyundai ist das Autohaus Schläfer regelmäßig im Kreis der besten Fachhändler der südkoreanischen Marke in Deutschland. Und wird nicht zuletzt von einschlägigen Fachzeitschriften als einer der besten 1000 Autohändler in Deutschland gelistet.

Kontaktdaten Unsere Standorte Standort: Bürstadt

Telefon: 06206-95115-0

E-Mail: buerstadt@autohaus-schlaefer.de

www.autohaus-schlaefer.de



Autohaus Schläfer GmbH, Obersülzer Str. 35, 67269 Grünstadt

Autohaus Schläfer GmbH, Mannheimer Str. 108-112, 67098 Bad Dürkheim

Autohaus Schläfer GmbH; Forsthausstr. 14-16, 68642 Bürstadt





i20 1.0 Introedition

Klimaautomatik, Bluethooth®-Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay™ und Android Auto™, beheizbares Lederlenkrad, Sitzheizung vorne, Rückfahrkamera, Einparkhilfe hinten, Notrufsystem (eCall) u.v.m.

Verbrauch CO2 Leistung Getriebe kombiniert 4,9 l/100km 113 g/km 74 kW (100 PS) 6-Gang Manuell

IONIQ 1.6 GDI Hybrid

10,25-Zoll-Farb-Touchscreen | Infinity Premium Soundsystem | Navigationssystem | 2-Zonen | Klimaautomatik | Berganfahrhilfe | Aufmerksamkeitsassistent | Rückfahrkamera | Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner mit Fahrradfahrererkennung uva.

Kategorie Farbe Erstzulassung Kilometerstand Tageszulassung Fluidic Metal 06.11.2020 50 Km Verbrauch CO2 Leistung Getriebe kombiniert 4,2 l/100 km kombiniert 97 g/km 101 kW (141 PS) 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe

IONIQ 1.6 GDI Hybrid

10,25-Zoll-Farb-Touchscreen | Infinity Premium Soundsystem | Navigationssystem | 2-Zonen | Klimaautomatik | Berganfahrhilfe | Aufmerksamkeitsassistent | Rückfahrkamera | Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner mit Fahrradfahrererkennung uva.

Kategorie Farbe Erstzulassung Kilometerstand Jahreswagen Liquid Sand 08.07.2020 6.000 Km Verbrauch CO2 Leistung Getriebe kombiniert 4,2 l/100 km kombiniert 97 g/km 101 kW (141 PS) 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe

Sie möchten eine Probefahrt mit Ihrem Wunsch-Hyundai? Kein Problem!