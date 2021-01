Autohersteller stärken Online-Präsenz

Die Kontaktbeschränkungen führen zu einem Boom im Internet. Auch Fahrzeughersteller erhöhen ihr Netz-Engagement. Auf diese Weise wird der Online-Autokauf immer komfortabler.



Beispiel Nissan: "Shop@Home" bringt das Autohaus direkt ins Wohnzimmer. Von Juke über Qashqai bis hin zum vollelektrischen Leaf kommen Kunden ihrem Wunschmodell mit nur wenigen Klicks näher. Per Konfigurator lässt sich ein neues Fahrzeug zusammenstellen und anschließend mit dem nächstgelegenen Handelspartner - oder vorab mit Freunden und Familie - teilen. Weiterhin bietet Nissan ein neues Bestands-Tool an, das alle Neu- und Gebrauchtwagen anzeigt, die aktuell in der Umgebung verfügbar sind.



Sobald Nutzer ein Fahrzeug ausgewählt haben, hilft das lokale Nissan Autohaus weiter. Hier lassen sich beispielsweise alle noch offenen Fragen zur Finanzierung beantworten oder ein individuelles Angebot anfordern.



"Wir wollen die Kommunikation mit unseren Kunden einfacher und direkter gestalten und bauen dazu unsere Online-Angebote weiter aus", sagt Vincent Ricoux, Direktor Marketing Nissan Center Europe. "Dabei bleibt unser Händlernetz auch in Zukunft ein entscheidender Faktor." Auch wenn die Ausstellungsräume derzeit geschlossen sind, führen die Partner weiterhin Service- und Reparaturarbeiten durch und stehen für individuelle Anfragen rund um den Neu- oder Gebrauchtwagenkauf zur Verfügung.

