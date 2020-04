Autokauf in der Krise: Mit Videos auf Kundenfang

Die Autohäuser öffnen vorsichtig wieder ihre Türen. Doch die Corona-Krise hält so manchen Kaufinteressenten von einem Besuch des Showrooms ab. Was also tun? Wie gehen potenzielle Käufer in dieser schwierigen Situation am besten vor? Die Experten von www.heycar.de, der Online-Plattform für Gebrauchtwagen mit Garantie können vielleicht helfen.



"Niemand kauft gerne die Katze im Sack - das gilt besonders bei Gebrauchtwagen. Der Käufer möchte möglichst viel über das Auto wissen. Und das, gerade mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation, idealerweise noch bevor er das Autohaus betritt", erklärt heycar-CEO Markus Kröger. Es sei verständlich, dass potenzielle Autokäufer aktuell nicht sicher sind, wie sie hier am besten vorgehen. Das sehe man bei heycar an der großen Zahl der Fahrzeuge, die sich aktuell auf der "Merkliste" der Kunden befinden. Mit dieser Funktion können Nutzer für sie interessante Fahrzeuge speichern. Dann kommt jedoch oft ein Punkt der Ratlosigkeit bei den Verbrauchern: Wie weiter? Ab wann gehe ich ins Autohaus?



Die auf Online-Autobörsen üblichen Bildergalerien zu den Inseraten helfen schon mal dabei, einen ersten Eindruck von einem Fahrzeug zu gewinnen. "Ein besseres Gefühl für das Fahrzeug bekommen Nutzer aber durch Videos", sagt Kröger. Deshalb finden Nutzer seit April 2020 auf heycar Bewegtbilder zu den Fahrzeugen. Kröger: "Darauf reagiert der Handel und stellt zunehmend Videos zu den Fahrzeugen ein."



Schon bald will die Fahrzeug-Plattform zudem Video-Besichtigungen "on demand" ermöglichen: Dann können Nutzer Videos zu Fahrzeugen anfordern, für die sie sich interessieren. Der Händler erhält dann das Gesuch, filmt das Fahrzeug entsprechend und stellt das Video dem Interessenten zur Verfügung. "Immer mehr unserer Händler bieten Video-Beratungsgespräche inklusive virtueller Fahrzeugbesichtigung an", betont der heycar-Chef.



Dieses Angebot macht die Plattform in Zukunft im Inserat für die Nutzer sichtbar. "Ein solches Gespräch bietet einen echten Mehrwert - man kann all seine Fragen stellen, sich den Zustand sowie bestimmte Funktionen des Fahrzeugs zeigen lassen, zunächst einmal ohne das Autohaus zu betreten", so Kröger.



All diese Funktionen ersetzen natürlich nicht die Probefahrt - sie helfen aber bei der Eingrenzung der Auswahl vorab. "Aktuell sind die Fahrzeugbestände in den Autohäusern hoch - mit attraktiven Preisen kurbeln die Händler die Nachfrage wieder an. So kann es sich für manche Käufer sogar lohnen, einen erst für das nächste Jahr geplanten Kauf vorzuziehen", sagt heycar-CEO Kröger.



Schon heute bieten Händler ihren Kunden darüber hinaus gezielt Zusatzangebote an, wie etwa Auslieferung und Zulassung oder die Reservierung des Fahrzeugs. Ab Ende April können Nutzer gezielt ihre Suchergebnisse nach solchen Zusatzleistungen filtern. "Je größer der Anteil des Kaufprozesses ist, der digital abläuft, umso wichtiger sind Vertrauen und Sicherheit", erklärt Markus Kröger. Deshalb sollte man möglichst auf vertrauenswürdige Angebote zugehen. Bei heycar.de etwa können nur geprüfte Händler Fahrzeuge inserieren, die den Kunden auch eine Garantie bieten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.04.2020