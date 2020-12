Autolacke: Weiß vor Schwarz und Grau

Erst kommt Weiß, dann lange nichts. Auf den Plätzen zwei und drei der beliebtesten Autolackfarben 2020 finden sich Schwarz und Grau, gefolgt von Silber. Und damit sind schon mal 81 von 100 neuen Autos in einem neutralen Ton eingefärbt - weltweit.



Flüssig- und Pulverlack-Anbieter Axalta veröffentlicht seit 1953 seine "Globale Studie der beliebtesten Autofarben". Und meldet für dieses Jahr nur marginale Veränderungen. So haben sich Weiß und Schwarz bei 38 und 19 Prozent Anteil gehalten. "Grau hat weltweit um zwei Prozentpunkte zugelegt und befindet sich auf einem Zehn-Jahres-Hoch", heißt es. Silber ist in allen Regionen weiter rückläufig, seine Beliebtheit liegt nun im einstelligen Bereich bei neun Prozent.



Die Axalta-Studie basiert auf Daten aus allen Ländern, in denen Fahrzeuge für den Verbrauchermarkt hergestellt werden. "Die Kauftrends der Verbraucher, die sich in der Studie widerspiegeln, treiben unsere Entwicklung innovativer Farben für die Zukunft voran", so Nancy Lockhart, Global Product Manager für Farbtonentwicklung bei Axalta.



Die Hoffnung, dass es auf unseren Straßen einmal etwas bunter zugeht, besteht durchaus. Denn Axalta hat festgestellt, dass sich die jüngsten Trends in der Automobilbranche im Einklang mit neuesten Wohn-, Mode- und Produkttrends befinden. Dazu gehöre auch das wachsende Interesse an grün-blauen und grün-gelben Nuancen, so die Botschaft. Bemerkenswert sei auch der weltweit zunehmende Einsatz von Grau sowie den Effekten, die graue Farbnuancen zum Leben erwecken, wie etwa feine Effektpigmente oder ein Hauch von vielfarbigen Flakes.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 18.12.2020