Automechanika erst wieder 2021

Für Kunden, Partner und unterstützende Verbände ist die Automechanika ein Pflichttermin. Viele hatten sich schon den 8. bis 12. September 2020 dick im Kalender angestrichen. Doch das können sie jetzt wieder ausradieren. Denn wegen der Corona-Krise wird es die Messe in diesem Jahr nicht geben. Aus Sicherheitsgründen haben sich alle Verantwortlichen darauf verständigt, die Automechanika zu verschieben.



Das internationale Branchentreffen für den Automotive Aftermarket, die Automechanika Frankfurt, wird aufgrund der lokal wie global anhaltenden Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 auf den 14. bis 18. September 2021 verschoben, heißt es in einer Mitteilung.



Für viele Teilnehmer und Besucher aus zuletzt mehr als 180 Ländern wäre eine Teilnahme unter den momentan gegebenen und zu erwartenden Umständen nicht möglich gewesen. Gemeinsam mit Ausstellern, Vertretern aus Industrie, Werkstatt und Handel sowie Verbänden und Partnern habe sich die Messe Frankfurt deshalb auf den neuen Termin im Herbst 2021.



In den Folgejahren behält die Automechanika Frankfurt ihren gewohnten zweijährigen Turnus, das heißt, sie findet ab jetzt in den ungeraden Jahren statt.



"Die Gesundheit aller Teilnehmer hat für uns höchste Priorität. Angesichts der Tatsache, dass die Pandemie sich in Wellen über den Globus bewegt und in einigen Ländern die Pandemie erst im Sommer ihren Höhepunkt erreichen wird, bin ich sicher, dass die Verschiebung der Automechanika die richtige Entscheidung ist", sagt Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 06.05.2020