Autonomes Fahren und der Datenschutz

Je automatisierter das Fahren, desto mehr Daten produzieren Fahrzeuge. Aber wer hat Zugriff auf diese sensiblen Daten? Autos sind heute Computer auf Rädern. In ihnen werden permanent Daten erfasst und gespeichert. Kilometerstand, Verbrauch und Reifendruck, aber auch Positionsdaten des Navis und Daten zur individuellen Fahrweise. Autonom fahrende Autos kommunizieren in Zukunft permanent mit anderen Fahrzeugen und mit der Außenwelt.



Zu diesem Thema hat TÜV Süd einen Podcast hergestellt. In der dritten Folge des Podcasts "Safety First" kommt dazu Patrick Fruth, Leiter der Division Mobility bei TÜV Süd, zu Wort. Es geht unter anderem um die Frage, wer Zugriff auf die dabei erzeugten Datenmengen hat und was damit geschehen kann.



Im neuen Podcast von TÜV Süd stehen unter anderem Cyber-Security und Datenschutz im Zentrum des Interesses. Ob als Privatmensch, im Job oder als selbstständiger Unternehmer: Jeder, der die Chancen der Digitalisierung bestmöglich für sich nutzen möchte, sollte auch ihre Risiken kennen und mit ihnen umgehen können.



© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 08.11.2019