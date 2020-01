Autoreparaturen gekonnt selbst machen: Tipps und Tricks

Wussten Sie, dass die Erfindung der Zündkerze nahezu 120 Jahre zurückliegt? Seither fand niemand eine adäquate Alternative zu diesem Zündmechanismus. 1902 meldete Robert Bosch das Patent auf einen Hochspannungs-Magnetzünder in Verbindung mit einer Zündkerze an. Die Zündkerze ermöglichte die Zündung des Benzin-Luft-Gemisches in Verbrennungsmotoren.

Diese Erfindung war maßgeblich für die Entwicklung moderner Automobile. Sie führte das Unternehmen Bosch zum weltweiten Erfolg. Bis heute produzierte die Firma mehr als 20.000 Varianten. Die Zündkerze gehört zu den Bauteilen Ihres Fahrzeuges, die sie in Eigenregie problemlos wechseln.

Wir verraten Ihnen ein paar Tipps und Tricks, wie Sie kleine Reparaturen selbst ausführen.

Tipp 1: Geld sparen mit kostenfreien Bedienungsanleitungen

Der Onlineshop AUTODOC ist bekannt für seine große Auswahl an Ersatzteilen für Fahrzeuge. Diese ist verbunden mit einer neuen Plattform für Autobastler. Der AUTODOC CLUB bietet über 1.300 Anleitungen für verschiedene Reparaturen vom Austausch der Zündkerze bis zum Wechsel der Bremsscheiben. Die Bedienungsanleitungen sind kostenfrei. In den bebilderten PDF-Dateien erklären Profis Schritt für Schritt das Vorgehen beim Austausch von Ersatzteilen. Die bebilderte Anleitung ist detailliert, sodass Sie den Anweisungen problemlos folgen. Expertentipps ergänzen die Ausführungen.

Bevor Sie beginnen, legen Sie sich die notwendigen Werkzeuge, Pflegemittel und wichtiges Zubehör bereit. Was Sie zum Austausch von Zündkerzen und anderen Bauteile benötigen, sehen Sie direkt im oberen Bereich. Für jedes Automodell liegt eine spezielle Bedienungsanleitung vor. Diese suchen Sie bequem über die Suchleiste der Autodoc Club Webseite.

In Kürze folgt eine App, um bequemer auf die Inhalte zuzugreifen. Die Plattform überzeugt mit:

qualifizierter Beratung

kostenfreiem Zugang

handlichen Bedienungsanleitungen als PDF

Verlinkung zum Ersatzteileshop

Gratisprofil mit allen Informationen rund um Ihr Auto

Tipp 2: Tutorials helfen bei der Reparatur

YouTube ist eine brauchbare Quelle für Video-Anleitungen. AUTODOC stellt mehr als 2.300 Online-Tutorials kostenfrei zur Verfügung. Diese finden Sie zusätzlich in den Bedienungsanleitungen beim AUTODOC Club. Die Videos bieten das umfassende Wissen des technischen Fachpersonals. Sie helfen Ihnen, Verbrauchsstoffe und Ersatzteile selbst zu wechseln.

Tipp 3: Kfz-Mechaniker und erfahrende Bastler helfen bei Problemen

Klappt doch etwas nicht, besteht die Möglichkeit, Profis im Forum um Hilfe zu bitten. Sie unterstützen bei Fragen zu Reparaturen oder Ersatzteilen. In den Video-Tutorials finden Sie zudem wertvolle Tipps für eine schnelle, günstige und erfolgreiche Autoreparatur. Der angebundene Ersatzteileshop bietet bei Bedarf passende Bauteile.