Autos dürfen jetzt "Socken" tragen

Ab dem 1. Dezember 2020 ist "AutoSock" eine genehmigte Alternative zu Schneeketten in allen Ländern der Europäischen Union. AutoSock für Pkw ist das einzige Produkt weltweit, das nach der neuen europäischen Norm zertifiziert ist.



Alternativen zu Schneeketten waren in der EU bisher nicht zugelassen. Mit der neuen europäischen Norm EN16662-1 ändert sich diese Regelung grundlegend, denn sie führt zu einer europaweiten Akzeptanz alternativer Traktionsprodukte.



Die neue Norm definiert Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Leistung von zusätzlichen Gleitschutzvorrichtungen, unabhängig von Material und Technologie zur Herstellung. Dies bedeutet, dass textile Gleitschutzvorrichtungen wie beispielsweise AutoSock sowie Schneeketten aus Gummi oder Metall von nun an nach dem gleiche Standard zertifiziert werden und so auch die gleichen Mindestanforderungen erfüllen müssen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 12.10.2020