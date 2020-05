Autostadt feiert 20-Jähriges

Autostadt nennt sich der konzerneigene Themenpark von Volkswagen am Standort Wolfsburg. Im Jahr 2000 öffnete er zum ersten Mal seine Tore. Jetzt feiert VW das 20-jährige Bestehen. Die Jubiläumsfeier findet am 1. Juni 2020 statt.



Mit freiem Eintritt und kostenfreien kulinarischen Grüßen lädt die Autostadt ihre Fans am Pfingstmontag zu einem Besuch ein. Vom Automobilmuseum ZeitHaus über das ID. Studio, die Markenpavillons bis hin zu den geöffneten Restaurants gibt es jede Menge zu entdecken.



Im weltgrößten automobilen Auslieferungszentrum wurden seit der Eröffnung im Jahr 2000 mehr als drei Millionen Fahrzeuge an ihre neuen Besitzer übergeben. Der Einladung, sich im ZeitHaus über das "Gestern" zu informieren und neue Formen der Mobilität im "Heute und Morgen" zu erleben, seien bislang über 42 Millionen Besucher gefolgt, teilt VW mit.



Am 16. Juli 2020 startet dann das Freizeitangebot "Sommer in der Autostadt". Dazu gehören neue Kletterinstallationen, Riesen-Airtramp, Mikromobilitäts-Parcours sowie der große Beachbereich mit "Cool Summer Island" und Bootsverleih. Die Autostadt bittet unterdessen darum, die geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen bei der Nutzung der Angebote zu beachten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 28.05.2020