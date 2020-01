"Autostadt" zeigt Golf eins bis acht

Er ist der Klassiker unter den Kompakten, der VW Golf. Nun zeigt Hersteller Volkswagen in der "Autostadt" in Wolfsburg Exemplare aller acht Golf-Generationen. Die Schau beginnt am 20. Januar 2020 auf der Piazza.



Besucher des Themenparks dürfen sich auf eine Zeitreise durch die Modellgeschichte der Auto-Ikone freuen: Sie begann 1974 mit der Markteinführung der ersten Generation und prägte später eine eigene Fahrzeugklasse. Heute ist der Golf mit mehr als 35 Millionen abgesetzten Einheiten eines der erfolgreichsten Fahrzeuge überhaupt.



Ob beim Blick auf die erste Ausgabe oder auf das neueste Modell - die Ausstellung lädt Besucherinnen und Besucher der Autostadt ein, die Faszination Golf hautnah zu erleben. Die Autostadt kann mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte täglich von 9 bis 18 Uhr besucht werden. Der Zugang zur Piazza ist kostenfrei.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 20.01.2020