Autowachse: Wenn der Schein trügt

Glänzen soll das Auto in der Frühlingssonne. Mancher greift nun zu Wachs, um den Lack zum Strahlen zu bringen. Doch bei den meisten Produkten trügt der schöne Schein. Die Kfz-Überwachungsorganisation KÜS hat gemeinsam mit "Auto Bild" zehn handelsübliche Hartwachse getestet.



Geprüft wurden die Wachse hinsichtlich Anwendung, Wirkung und Materialverträglichkeit. Das Ergebnis ist enttäuschend. Denn die Hälfte der getesteten Produkte hält nicht, was die Hersteller versprechen. Nur ein Wachs überzeugt die Tester.



Sieger mit dem KÜS-Prädikat "sehr empfehlenswert" ist das "A1 Speed Wax Plus 3" von Dr. Wack, gefolgt von den "empfehlenswerten" Produkten Sonax "Xtreme Brilliant Wax 1", Sonax "AutoHartWax", "RS 1000 Glanz-Wachs" und "Meguiar's Ultimate Liquid Wax".



Im Test lediglich "bedingt empfehlenswert" sind die Wachse "Autosol Nano Protection Hartwachs", "Liqui Moly Hartwachs" und "Armor All Speed Hard Wax". Schlusslichter und somit "nicht empfehlenswert" die "Rotweiss Lackversiegelung" und "Nigrin Performance Hartwachs-Lackschutz Turbo".



Wer von einem Wachs vor allem Langzeitschutz und Beständigkeit bei Fahrzeugwäschen und vor Witterung erwartet, werde von der Hälfte der getesteten Produkte enttäuscht, sagen die Experten. Lediglich der Testsieger A1 Speed Wax Plus 3 erziele einen lang anhaltenden und wasserabweisenden Schutz. Selbst nach zehn Wäschen sei ein deutlicher Abperleffekt sichtbar. Auch bei der Farbauffrischung spiele das Produkt ganz vorn mit, ebenso beim Auftragen und Auspolieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 17.04.2020