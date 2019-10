Bahn frei für Scanias neue Busse

Die neue Bus-Generation von Scania für den Einsatz in Städten und Vorstadtgebieten steht in den Startlöchern. Der batterie-elektrische Scania Citywide führt als erstes Modell die neue Generation an. Wie der Hersteller betont, eignet sich die Baureihe für alle Kraftstoff-Varianten.



"Die neue Citywide Baureihe von Scania zeichnet sich durch einen geringeren Kraftstoffverbrauch, eine höhere Fahrgastkapazität, ein besseres Fahrverhalten und einen deutlich höheren Fahrgast- und Fahrerkomfort aus", sagt Anna Carmo e Silva, Head of Buses and Coaches bei Scania. Dabei sei man der Vision gefolgt, einen Bus mit mehr Platz, mehr Licht und für mehr Sauberkeit zu konzipieren: "Besonders angesichts der Klimaerwärmung ist es wesentlich, dass Busse mit allem Komfort ausgestattet sind, damit sich mehr Menschen für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel entscheiden."



Der Kraftstoffverbrauch konnte dank des 7-Liter-Motors um drei bis fünf Prozent gesenkt werden. Im Zusammenspiel mit einer verbesserten Getriebeleistung lassen noch mal bis zu drei Prozent erzielen. Mit der Einführung einer Start-/Stopp-Funktion kann der Diesel- und Biodieselbetrieb zudem um insgesamt acht Prozent gesenkt werden, wobei sich die Zahlen für gasbetriebene Busse sogar auf bis zu 15 Prozent belaufen, betont der Hersteller.



Bei Low-Entry-Bussen für den Vorortverkehr lassen sich mithilfe des automatisierten Getriebes Scania Opticruise weitere Kraftstoffeinsparungen erzielen. Daneben wirken sich der verbesserte Luftwiderstand sowie die adaptive Geschwindigkeitsregelung (Scania CCAP), das elektrische Kühlgebläse, die Abgasnachbehandlung durch selektive katalytische Reduktion (SCR) und das geringere Gewicht positiv auf die Kraftstoffeffizienz aus.

