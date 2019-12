Baustellen-Brummis unter Strom

Volvo Trucks sieht ein großes Potenzial für vollelektrische Schwerlaster. Nach dem Verkaufsstart von Elektro-Lkw für den Stadtverkehr haben die Schweden jetzt zwei elektrische Konzept-Lkw für den Baubetrieb und den regionalen Verteilerverkehr entwickelt.



Dabei sehen die Brummi-Experten eine ganze Reihe von Vorteilen. Denn schwere E-Fahrzeuge können sich wegen ihrer Emissionsfreiheit während des Betriebs positiv auf die Luftqualität auswirken. Wegen ihrer Geräuscharmut können sie an mehr Stunden pro Tag für Transporte genutzt werden, das schafft laut Volvo Trucks "neue Betriebsoptimierungsmöglichkeiten beispielsweise bei großen Bauprojekten und für Transporte in und um Städte herum".



Technische Spezifikationen verrät Volvo Trucks noch nicht. Die schweren Elektro-Lkw für den Bau und den regionalen Verteilerverkehr sollen jedenfalls zunächst in einer kleinen Stückzahl für ausgewählte Kunden in Europa angeboten werden. "Eine umfassendere Markteinführung folgt zu einem späteren Zeitpunkt", heißt es aus Schweden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 11.12.2019