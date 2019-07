Bayerischer Kraft-Bolzen

Der fürs Gelände taugliche X6 von BMW geht in die dritte Generation. Der Enkel besitzt natürlich die gleichen Gene des bayerischen Landadligen. Freilich ist jede Menge neu: BMW hat am Design gemeißelt sowie Motoren und Fahrwerk modifiziert. Der Neue wird wie seine Vorgänger im US-amerikanischen BMW-Werk Spartanburg produziert. Seine Markteinführung soll im November 2019 beginnen.



Die Designer haben die Proportionen leicht verändert: Gegenüber dem Vorgängermodell ist der neue BMW X6 um 26 auf 4.935 Millimeter in der Außenlänge und um 15 auf 2.004 Millimeter in der Breite gewachsen. Zudem verfügt er über eine um 6 auf 1.696 Millimeter reduzierte Höhe und zeigt dynamisch gestreckte Proportionen in Verbindung mit einem besonders kraftvollen Auftreten. Der Radstand ist um 42 auf 2.975 Millimeter erweitert.



Das SUV ist mächtig motorisiert: Zur Verfügung stehen wahlweise zwei Otto- und zwei Dieselmotoren. Mit dem BMW X6 M50i steht ein BMW M Modell mit neuentwickeltem 390 kW/530 PS starken V8-Ottomotor an der Spitze des Modellprogramms.



Der BMW X6 M50d wird von einem 294 kW/400 PS starken Reihensechszylinder-Dieselmotor mit vier Turboladern angetrieben. Ein Reihensechszylinder-Ottomotor mit 250 kW/340 PS kommt im BMW X6 xDrive40i zum Einsatz, während der BMW X6 xDrive30d über einen Reihensechszylinder-Dieselantrieb mit 195 kW/265 PS verfügt.



Langsam ist keine der Versionen. Selbst der kleinste Diesel absolviert laut BMW-Liste den Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 6,5 Sekunden. Und dem stärksten Benziner gelingt dies in schlappen 4,3 Sekunden. Alle Modelle verfügen serienmäßig über ein 8-Gang Steptronic Getriebe. Laut BMW erfüllen auch alle Aggregate die Bestimmungen der Emissionsnorm EU6d-Temp.



Auch beim Fahrwerk wurde Hand angelegt: Mit einer Doppelquerlenker-Vorderachse und einer Fünflenker-Hinterachse soll das Fahrwerk ideale Voraussetzungen für Dynamik und Fahrkomfort auf der Straße sowie souveräne Traktion auf unbefestigtem Untergrund besitzen. Es verfügt serienmäßig über die Dynamische Dämpfer Control.



Zudem lässt sich der X6 mit 2-Achs-Luftfederung inklusive automatischer Niveauregulierung aufpeppen. Per Druck auf eine Taste im Cockpit ist der Höhenstand des Fahrzeugs veränderbar und kann um maximal 80 Millimeter variiert werden. Die Preise liegen je nach Motorisierung zwischen rund 75.000 Euro und 100.000 Euro.

