Bayern ist Deutschlands PS-Hochburg

Wenn es um Pferdestärken geht, sind die Bayern ganz vorne. Das Bundesland ist die deutsche PS-Hochburg, denn die Pkw sind dort mit durchschnittlich 137,9 PS unterwegs. Dahinter folgen Baden-Württemberg (135,5 PS) und Hessen (133,5 PS). Das ergab eine Auswertung des Vergleichsportals Check24. Im Bundesdurchschnitt versichern Check24-Kunden Pkw mit 130,5 PS.



"Dass Bayern die Auswertung der PS-Hochburgen anführt, verwundert kaum", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24. "Immerhin haben dort gleich zwei große deutsche Autobauer ihren Hauptsitz, die für hochmotorisierte Fahrzeuge bekannt sind. Gleichzeitig verfügen die Bayern über die größte Kaufkraft in Deutschland und leisten sich dadurch wohl häufiger einen PS-starken Pkw."



In Mecklenburg-Vorpommern sind übrigens die Pkw mit den wenigsten PS unterwegs. Im Schnitt kommen die Fahrzeuge dort auf 125,1 Pferdestärken. Auch in Sachsen-Anhalt (125,4 PS) sind die Pkw eher schwach motorisiert.

