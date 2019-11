Bei Campern auf dem Gabentisch

Camper freuen sich über allerhand Zubehör - ob zum Geburtstag oder Weihnachtsfest. Die Auswahl an hübschen Dingen für den Wohnwagen im Zubehör-Shop des Caravaning-Fachhandels ist groß.



Zahlreiche Caravaning-Fachhändler haben ihre Zubehör-Shops mittlerweile zu wahren Supermärkten rund um das Thema Camping ausgebaut. Neben kleineren Ersatzteilen und technischer Ausrüstung für das Freizeitfahrzeug bieten sie eine Vielzahl von Produkten für den Campingalltag. Vom Werkzeug über das Camping-Mobiliar bis hin zu Utensilien und Dekoration für Küche, Bad, Wohn- oder Schlafbereich.



Zur Ausstattung eines Wohnmobils oder Wohnwagens gehört alles, was auch in einer Wohnung nützlich ist. Es muss jedoch besonders platzsparend, leicht und praktisch sein: Etwa ein Topfset für die Küche, das sich einfach ineinander stapeln lässt, ein faltbares Nudelsieb aus Silikon oder ein Kochbuch mit einfachen Rezepten für die Campingküche. Camping- und Grillen gehören für viele untrennbar zusammen. Da ist es nur konsequent, dass zahlreiche Zubehör-Shops inzwischen auch um große Barbecue-Abteilungen erweitert wurden.



Ein Geschenke-Klassiker sind spezielle Caravaning-Reiseführer für zahlreiche Regionen Europas und der Welt. Sie geben nützliche Hinweise und wecken die Reiselust für den nächsten Caravaning-Sommer. Für Camper-Neulinge ein Muss ist der umfangreiche Ratgeber "Copilot für Wohnmobil & Caravan" des Deutschen Caravaning Handels-Verbands DCHV. Unterteilt in die Kapitel Basiswissen, Fahrtipps, Rechtliches, Reisen, Unterwegs, Camping und Service leistet er wertvolle Dienste bei allen Caravaningfragen. Tipp: Den Weg zum nächsten Händler liefert die Händlersuchmaschine des Deutschen Caravaning Handels-Verbands DCHV.

15.11.2019