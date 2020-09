Bei Opel rollt wieder der Ball

Bei Opel ist die Vorfreude groß: Der deutsche Autobauer geht mit seinen Partnern bereits in die neunte Fußball-Saison in Folge. Und die steht unmittelbar vor der Tür. Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp startet am 12. September 2020 in der Premier League mit dem FC Liverpool als amtierender Meister gegen Aufsteiger Leeds United. Die Opel-Partnerklubs Borussia Dortmund und 1. FSV Mainz 05 müssen zunächst im DFB-Pokal ran, bevor der Ball ab dem 18. September auch wieder in der Bundesliga rollt.



Gemeinsam mit den Vereinen hat Opel verschiedene ungewöhnliche Ideen in die Praxis umgesetzt - sehr zum Vergnügen der Fußballfans. So hat das "BVB-Quiztaxi" in den sozialen Medien längst Kultstatus. Bei drei neuen Folgen der Serie spielte zuletzt ein Opel Grandland X Plug-in-Hybrid eine Hauptrolle. In der kurzen Sommerpause agierten einige Spieler und Offizielle des BVB zudem vor der Kamera und zeigten im Zusammenspiel mit Opel ihre Qualitäten als Schauspieler und Entertainer.

