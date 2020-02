Bei Regen Garage lüften

Über feuchtes Wetter freuen sich unter anderem Schimmelpilze. Gerade bei so häufigen Niederschlägen und wechselnden Temperaturen wie jetzt ist regelmäßiges Lüften wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum so gering wie möglich zu halten und eventuelle Schimmelbildung zu verhindern. Nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch in der Garage, wie die Fachvereinigung Betonfertiggaragen rät.



In der Garage kann sich vor allem beim Übergang von einer Jahreszeit in die nächste schnell Schwitzwasser bilden. Ein Kalt-Warm-Wechsel in der Umgebung kann dazu führen, dass sich Kondensat an Decke, Wänden und Boden niederschlägt. Regenwasser, das mit dem Auto in die Garage gebracht wird, erhöht die Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Dringend zu empfehlen ist dann konstantes Stoßlüften bei komplett geöffnetem Garagentor und, wenn vorhanden, offenem Garagenfenster. Bei häufigen Niederschlägen am besten mehrmals täglich.



"Lüften muss man jede Garage", sagt Experte Matthäus Moser von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen. "Doch hier hat die Betonfertiggarage Vorteile, denn sie verfügt oft schon serienmäßig über eine automatische Lüftung." Lüftungsöffnungen in der Rückwand und eine Lüftungsmöglichkeit im Torbereich würden für einen permanenten Luftwechsel sorgen. Die Öffnungen müssen allerdings vollständig freigehalten werden, damit sie funktionieren. Bei stärkerem Feuchtigkeitsaufkommen sollte die Garage zusätzlich stoßweise gelüftet werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 28.02.2020