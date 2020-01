Bei Renault gibt es die neue E-Prämie schon jetzt

Die Anfang November 2019 von der Bundesregierung beschlossene Erhöhung der E-Auto-Prämie lässt weiter auf sich warten. Renault hat auf die Verzögerung keine Lust mehr: Ab sofort erhalten Käufer eines neuen Renault Elektromodells den auf 6.000 Euro erhöhten Renault-Elektrobonus, wie die Franzosen jetzt mitteilten.



Renault-Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz: "Die Verzögerung der erhöhten staatlichen Prämie ist für uns nicht mehr akzeptabel. Renault handelt schneller als die Politik." Der 6.000-Euro-Elektrobonus von Renault setzt sich zusammen aus dem aktuell gültigen Umweltbonus in Höhe von 2.000 Euro (unverändert) und der auf jetzt 4.000 Euro erhöhten Renault-Förderung. Die Erhöhung der Renault-Förderung gilt so lange, bis die erhöhte BAFA-Prämie in Kraft tritt.



Die neue Prämie ergibt neue Preise: Der neue Renault Zoe ist inklusive 6.000 Euro Elektrobonus bereits ab 15.330 Euro (brutto) erhältlich. Laut Renault war der Zoe mit 9.431 Zulassungen im Jahr 2019 erneut Deutschlands meistgekauftes Elektroauto. Der Zoe kommt auf bis zu 395 Kilometer Reichweite im WLTP-Testzyklus.



Für den Elektrolieferwagen Kangoo Z.E. sinkt durch die 6.000-Euro-Prämie der Einstiegspreis auf netto 14.820 Euro. Die Reichweite beträgt mit voll aufgeladener Batterie bis zu 230 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Auch der Renault Master Z.E. profitiert von dem erhöhten Bonus. Unter Berücksichtigung der Prämie startet er nun bei 53.900 Euro netto.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 24.01.2020