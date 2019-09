Beim Reifenkauf winkt das große Los

Coole Sache: Kia-Fahrer haben jetzt die Chance, das große Los zu ziehen: Denn wer bis zum 30. November 2019 bei einem teilnehmenden Kia-Partner einen vollen Satz Winterkompletträder kauft, kann einen von sechs Kia Picanto 1.0 Dream Team Edition gewinnen.



Voraussetzung für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist, dass die Räder mit Reifen der Marken Hankook, Kumho, Michelin, Nexen, Nokian oder Vredestein aus dem aktuellen Modelljahr ausgerüstet sind. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss sich der Kunde nur auf der Aktions- Webseite (kiagewinnspiel.com) registrieren und seinen Kaufbeleg hochladen.



Der Picanto wurde in Deutschland mehr als 145.000 Mal verkauft. Der Picanto 1.0 Dream Team wird von einem Dreizylinder-Benziner (49 kW/67 PS) angetrieben und fährt 161 km/h Spitze.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 18.09.2019