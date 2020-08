Bentley Bentayga als "Speed" ein Hochleistungs-SUV

Viel hilft viel. In den Bentayga "Speed" hat Bentley alles hinein gesteckt, was kräftig und schnell macht. Aus dem sechs Liter großen W-12-Motor holen die Ingenieure satte 635 PS und ein athletisches Drehmoment von 900 Newtonmetern. In 3,9 Sekunden spurtet das große Luxus-SUV von 0 auf 100 und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 306 km/h.



Der neue Bentayga Speed führt die lange Tradition der Speed-Modelle fort, die 2007 mit dem Continental GT ihren Ursprung nimmt. Er weist das gleiche bewährte Leistungsvermögen wie sein Vorgängermodell auf, das einen neuen Rekord für Serien-SUV beim berühmt-berüchtigten Pikes Peak International Hill Climb-Rennen 2018 aufstellte.



Der neue Bentayga Speed führt das Design des völlig überarbeiteten neuen Bentayga fort und nimmt damit die Bentley-Designsprache auf, die sich nun in der gesamten Modellpalette widerspiegelt. Das neue Modell wurde innen wie außen deutlich überarbeitet und punktet mit aktuellster Bord-Technologie und einem noch behaglicheren Innenraum.



"Der neue Bentayga hat bereits Maßstäbe für Luxus-SUV gesetzt, an denen sich alle anderen Modelle messen lassen müssen", sagt Bentley-Chef Adrian Hallmark. "Vor der Markteinführung des neuen Bentayga Hybrid - des weltweit einzigen definitiven Luxus-Hybrids - in den kommenden Monaten ist es wichtig, dass wir noch immer die Wünsche unserer Kunden nach absoluter Leistung respektieren." Der neue Bentayga Speed bleibe weiterhin das schnellste SUV der Welt, doch noch wichtiger sei, dass er zugleich die luxuriöseste Version des neuen Bentayga darstelle - und damit das Beste aus beiden Welten.

