Vorstellung des Autohauses

Mannheim ist das pulsierende Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar, ein guter Grund für die Auto Bach Unternehmensgruppe, sich dort niederzulassen und einen zukunftsträchtigen Standort für den britischen Automobilhersteller „Bentley“ im Mannheimer Gewerbegebiet Steinweg zu schaffen.

Seit nunmehr 90 Jahren ist das Familienunternehmen im Automobilgeschäft tätig und zeichnet sich seit vielen Jahrzehnten durch eine hohe Anpassungsfähigkeit an den Markt und eine große Bereitschaft für Investitionen aus.

Im Jahr 2000 wurde mit der Eröffnung von BENTLEY FRANKFURT ein Meilenstein in der Geschichte des Familienunternehmens gesetzt.

Mit der mehrfachen Auszeichnung durch Bentley Motors zum „European Retailer of the Year“ hat man bei BENTLEY FRANKFURT eine tolle Erfolgsgeschichte geschrieben.

Eine ähnliche Erfolgsgeschichte will man auch in Mannheim schreiben und hat sich der Herausforderung gestellt, in einen neuen Markt hinein zu wachsen.

Seit Sommer 2017 ist daher im Stadtteil Schönau ein Verkaufsgebäude mit angeschlossener Werkstatt entstanden, das sich sehen lassen kann:

Die neue Niederlassung verfügt über einen 410 Quadratmeter großen Ausstellungsraum, eine hochmoderne Werkstatt und ein Aftersales-Center.

Der Showroom von BENTLEY MANNHEIM zeichnet sich durch die gleichen luxuriösen Holzfurniere, Ledersorten und polierten Metallflächen aus, die in Bentley-Fahrzeugen zum Einsatz kommen.

Dort sind die Handwerkskunst und Detailversessenheit zu bewundern, die sich in allen Aspekten der britischen Luxusmarke widerspiegeln.

Das für Bentley exklusiv gestaltete Gebäude wurde nach modernsten Richtlinien gebaut und ausgestattet.

Das Team um Geschäftsführer Albrecht Bach kommt aus der Region und ist hoch motiviert, die Wirtschaftskraft am dortigen Standort voranzutreiben.

Kontakt & Anfahrt Bentley Mannheim Bach Premium Cars GmbH

Graudenzer Linie 113 68307 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621-777 368-00

Fax: +49 (0)621-777 368 -11

E-Mail: sales@bentley-mannheim.de

Zu unseren exklusiven Leasingangeboten

Momentan finden Sie auf LeasingMarkt.de 6 Angebote des Anbieters ab 1.398,00 € monatlich.

Kontakt

Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Daten ein und wir rufen Sie in Kürze zurück, um Ihre Anfrage zu beantworten.