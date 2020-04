Benzin und Diesel billig wie lange nicht

An der Zapfsäule geben Autofahrer gegenwärtig weniger Geld aus als sonst. Zum Beispiel war Benzin in Deutschland im Monatsdurchschnitt so günstig wie zuletzt im August 2016. Wie die monatliche Marktauswertung des ADAC zeigt, kostete ein Liter Super E10 im Bundesmittel 1,283 Euro und damit zehn Cent weniger als im Februar.

Unterdessen verbilligte sich Diesel um 8,5 Cent auf 1,154 Euro je Liter. Allerdings zeigte sich der März preislich unterschiedlich: Am teuersten war Super mit durchschnittlich 1,359 Euro je Liter am 2. März, Diesel erreichte den Monatshöchststand mit 1,207 Euro am 5. März.

Der Kraftstoffmarkt steht im Zeichen der Corona-Krise. Die Angst vor einer globalen Rezession und die zurückgehende Nachfrage sowie das große Ölangebot am Weltmarkt lassen die Rohölnotierungen weiter sinken. mid

