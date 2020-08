Benzin und Diesel: Der Preisabstand wächst

Mal rauf, mal runter: Die Kraftstoffpreise an den Zapfsäulen zeigen im Vergleich zur Vorwoche ein uneinheitliches Bild. Während der Preis für einen Liter Super E10 um 0,3 Cent auf 1,248 Euro steigt, sinkt der Preis für einen Liter Diesel im Bundesschnitt auf 1,076 Euro. Dies ist ein Rückgang von 0,6 Cent im Vergleich zur Vorwoche. Damit vergrößert sich die Preisdifferenz zwischen beiden Sorten auf 17,2 Cent.



Der ADAC empfiehlt Autofahrern grundsätzlich, vor dem Tanken die Spritpreise zu vergleichen. Wer die teils erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, könne viel Geld sparen. "Dadurch wird der Wettbewerb zwischen den Anbietern gestärkt", so der Club.



Laut der Experten ist Tanken üblicherweise zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 26.08.2020