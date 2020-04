Benzinpreise im Ländervergleich

Die Preise an deutschen Tankstelle purzeln kräftig. Grund ist die dramatische sinken den Kraftstoff-Nachfragen wegen der Corona-Krise. Doch die regionalen Preisunterschiede bei Benzin und Diesel werden größer. Super E10 tanken Autofahrer derzeit in Rheinland-Pfalz am günstigsten, wie eine Analyse des ADAC ergibt. Laut aktuellem Bundesländervergleich kostet ein Liter dort durchschnittlich 1,154 Euro.



Auf Platz zwei mit jeweils 1,163 Euro je Liter folgen das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern. Schlusslicht ist der Stadtstaat Bremen, wo man für einen Liter Super E10 im Mittel 1,246 Euro und damit 9,2 Cent mehr als in Rheinland-Pfalz bezahlen muss.



Diesel ist derzeit in Mecklenburg-Vorpommern am preiswertesten. Hier kostet der Liter durchschnittlich 1,078 Euro. Das sind 8,0 Cent weniger als in Bremen, das auch hier mit durchschnittlich 1,158 Euro je Liter am teuersten ist. Dies ist umso bemerkenswerter, da Tanken in den Stadtstaaten häufig besonders günstig ist.



In der aktuellen Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und den Bundesländern zugeordnet. Eine Hilfe für preisbewusste Autofahrer kann die Smartphone-App "ADAC Spritpreise" bieten. Informationen rund um den Kraftstoffmarkt gibt es zudem unter www.adac.de/tanken.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 22.04.2020