Bericht: Jaguar-Chef tritt zurück

Ralf Speth wird ab September 2020 nicht mehr Chef des Autoherstellers Jaguar Land Rover sein. Er soll der britischen Traditionsmarke in anderer Funktion erhalten bleiben. Das bestätigte das Unternehmen der Branchen-Zeitung "Automobilwoche".



Ralf Speth hatte seinen Posten bei Jaguar Land Rover 2010 angetreten, zwei Jahre nachdem die britischen Marken durch den indischen Tata-Konzern übernommen worden waren. Der einstige BMW-Manager setzte dabei konsequent auf Leichtbau und eine globale Ausrichtung - und trimmte die Marken damit wieder auf Erfolg, berichtet das "Handelsblatt".



Man habe bereits ein Komitee damit beauftragt, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu bestimmen, heißt es. In einem Bericht der "Financial Times" wird mit Hanne Sörensen der Name einer möglichen Nachfolgerin genannt. Die Dänin ist im Januar 2018 zum "Independent Director" bei Tata Motors ernannt worden.



Sie würde bei Jaguar Land Rover eine schwierige Aufgabe antreten: Der Hersteller hat das Jahr 2019 mit einem Absatz-Minus von fast sechs Prozent abgeschlossen. Der deutliche Rückgang liegt vor allem am sich abschwächenden chinesischen Automarkt und der einbrechenden Diesel-Nachfrage in Europa.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 30.01.2020