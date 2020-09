Bestellstart für den VW ID.4

In Deutschland hat der Vorverkauf für das kompakte Elektro-SUV ID.4 begonnen. Zur Wahl stehen aktuell die zwei vorkonfigurierten Editionsmodelle 1ST und 1ST Max sowie die Version Pro Performance. Sie bieten eine Leistung von 150 kW/204 PS, einen Akku mit einer Kapazität von 77 kWh sowie eine üppige Ausstattung.



Die gespeicherte Energie an Bord reicht laut WLTP-Norm für rund 490 Kilometer, beim Pro Performance sind es 522 Kilometer. Der ID.4 sprintet in 8,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, seine Spitze ist auf 160 km/h limitiert. Der 1ST kostet 49.950 Euro, der 1ST Max 59.950 Euro. Der Pro Performance startet zu einem Preis von 44.450 Euro.



Günstiger wird der Einstieg in die ID.4-Baureihe laut VW Anfang 2021. Dann kann der ID.4 Pure bestellt werden, der zum Preis von unter 37.000 Euro eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern bieten soll.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 25.09.2020