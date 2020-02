Bestellstart für die Octavia-Limousine

Der neue Octavia Combi ist schon seit Mitte Januar 2020 bestellbar - jetzt geht es auch bei der Limousine los. Den Einstiegspreis beziffert Skoda mit 21.590 Euro, er gilt aber für die erst Mitte des Jahres debütierende Ausstattungslinie Active mit dem Einliter-Benziner mit 110 PS.



Ab sofort können die Octavias in den höheren Ausstattungslinien Ambition und Style sowie als Sondermodell First Edition geordert werden. Zum Bestellstart sind ein Benziner mit 150 PS und zwei Diesel mit 115 und 150 PS verfügbar. Hier startet die Preisliste bei 27.360 Euro für den Benziner als Ambition, beim nochmal besser ausgestatteten Style geht es bei 29.750 Euro los. Exakt so viel kostet auch die First Edition, die zusätzlich noch über das Navigationssystem Columbus mit zehn Zoll großem Display und Infotainment Online verfügt. Der Preisvorteil beträgt laut Skoda 1.410 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 07.02.2020