Bike-Events 2021: Harley setzt auf Zuversicht

Bei Harley-Davidson freut sich schon auf die Tage, an denen sich Mitarbeiter und Kunden wieder Auge in Auge begegnen können und Virusfrust durch Lebenslust ersetzt wird. Deshalb plant das Harley-Team bereits jetzt die Events des Jahres 2021. Das Motto: Zuversicht gegen Unsicherheit!



"Auch wir haben keine Glaskugel und wissen nicht, wie sich die Lage im kommenden Jahr entwickeln wird", betont Lisa Wacha, Lead Customer Experience bei der Harley-Davidson Germany GmbH, "aber wir bleiben optimistisch!"



So wird derzeit schon intensiv an der Vorbereitung der 29. European H.O.G. Rally getüftelt, die vom 10. bis zum 13. Juni 2021 in Portoroz (Slowenien) steigen soll. Und vom 25. bis zum 27. Juni könnten die Hamburg Harley Days die Hansestadt rocken. Vom 2. bis zum 4. Juli sind in Lugano die Swiss Harley Days geplant und vom 23. bis zum 25. Juli "soll es in der sächsischen Landeshauptstadt bei den Harley Days Dresden rundgehen", so Wacha.



Die European Bike Week ist ebenfalls schon projektiert: für den 7. bis 12. September steht der Faaker See auf dem Terminplan - wie alle anderen Projekte unter Corona-Vorbehalt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 02.12.2020