Blitzsauber mit der richtigen Pflege

Autos mögen den Frühjahrsputz. Doch falsche Mittel können teure Schäden verursachen. Fahrzeughersteller Opel bietet ein Rundumsorglospaket an. Partner der Marke mit dem Blitz-Logo übernehmen als Dienstleister den kompletten Frühjahrsputz oder beraten die Kunden fachgerecht, welche Materialien mit welchen Pflegemitteln behandelt werden sollen.



Los geht's in jedem Fall mit der gründlichen Außenreinigung. Eine Vorwäsche mit dem Dampf- oder Hochdruckreiniger entfernt groben Schmutz. Dabei müssen besonders die Radhäuser von hartnäckigen Ablagerungen befreit werden. Danach kann in der hochwertigen Waschstraße das große Programm mit Unterbodenwäsche gewählt werden. Nach dem Verlassen der Waschanlage sollten sofort die Bremsen trocken gebremst werden.



Um den Lack vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen, sollte der zweimal pro Jahr konserviert werden. Matt lackierte oder Kunststoffteile nicht mit Poliermitteln oder Hartwachsen behandeln. Schließlich die Scheiben außen und innen mit Glasreiniger und einem Mikrofasertuch reinigen, bis keine Schlieren mehr zu sehen sind.



Nun weiter im Innenraum: Wer den Winter über Gummifußmatten verwendet, sollte diese gründlich säubern, trocknen und jetzt gegen Veloursfußmatten austauschen. So wird vermieden, dass sich dauerhaft Nässe im Teppich unter den Matten hält. Jetzt gründlich saugen, auch unter den Sitzen - ohne dabei die vielen Kabel zu Airbags und Gurtstraffern zu verletzen.



Mit einem speziellen Reinigungstuch Armaturenträger, Ablagen, das Lenkrad und alle Bedienelemente gründlich abwischen und sie danach die mit einem speziellen Reinigungs- und Pflegemittel reinigen. Opel empfiehlt hierfür den Cockpit-Pfleger der Firma "Sonax". Jetzt noch die Polster absaugen und Kaffeeflecken mit Reinigungsschaum und Schwamm entfernen. "Auch für die Polster- und Lederpflege halten die Opel-Partner erstklassige Produkte bereit", teilt der Autohersteller mit.



Nun den Motorraum checken: Der nach unten offene Bereich zeigt in der Regel Spuren von salzhaltigem Spritzwasser, das viele Teile angreift. Dann ist eine Motorwäsche fällig. Aber Achtung: Diese sollte in jedem Fall vom Fachmann vorgenommen werden. Moderne Autos mit ihren komplexen elektronischen Systemen sind empfindlich gegen unbedachtes Dampfstrahlen.



Ein letzter Blick sollte den Sicherheitsutensilien gelten, die mitgeführt werden müssen. Ein Verbandskasten mit gültigem Haltbarkeitsdatum, ein funktionsfähiges Warndreieck und mindestens eine Warnweste im Fahrgastraum - alle diese Dinge sind vorgeschrieben. Dabei wird man auch Dingen auf die Spur kommen, die dauerhaft nichts im Auto zu suchen haben. Jedes Kilo zuviel an Bord kostet sinnlos Kraftstoff. Ballast wie Schneeketten, Streusplit, Eiskratzer und Besen haben jetzt definitiv Sommerpause.

