BMW bringt Abstandsassistenten fürs Motorrad

In modernen Autos ist der Abstandsautomat namens Active Cruise Control (ACC) längst ein vielgenutzter Helfer. Jetzt transferiert BMW dessen Technik auch auf zwei Räder. Zusammen mit Bosch hat die Motorradsparte der Münchner ein auf die Erfordernisse von Bikern zugeschnittenes System entwickelt.



Das Zweirad-ACC bietet laut BMW maximalen Komfort für den anspruchsvollen Tourenfahrer, indem dieser Helfer eine automatische Regulierung der vom Fahrer gewünschten Fahrgeschwindigkeit und des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug ermöglicht. Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug wird automatisch an die Fahrgeschwindigkeit angepasst und kann in drei Stufen variiert werden.



Zudem verfügt das System über eine komfortabel und eine dynamisch ausgelegte Einstellung, dabei werden Beschleunigung und Verzögerung unterschiedlich beeinflusst. Wird die Abstandsregelung deaktiviert, kann die Geschwindigkeitsregelung Dynamic Cruise Control (DCC) genutzt werden.



Eine zweiradspezifische Fähigkeit des neuen Angebots: Es kann auch Kurvenfahrt. Dabei wird die Geschwindigkeit durch ACC bei Bedarf automatisch reduziert, um eine komfortable und sichere Schräglage zu ermöglichen. Zum Preis und zu den mit AAC erhältlichen Modellen äußerte sich BMW noch nicht.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 30.06.2020