BMW bringt Sportliches im Doppelpack

BMW legt 2020 den nächsten Gang ein. Zum einen bringen die Münchner mit dem neuen BMW M2 CS ein limitiertes Sondermodell in der Premium-Kompaktklasse auf den Markt. Das ist aber nicht alles, denn zugleich ist er die Basis für das 2020 verfügbare neue Einstiegsmodell von BMW M Motorsport für den Breitensport und das neue Clubsport-Segment: den BMW M2 CS Racing.



Im Straßenfahrzeug BMW M2 CS bringt es der auf dem Triebwerk des BMW M4 Competition basierende, doppelt aufgeladene Sechszylinder-Reihenmotor auf 331 kW/450 PS. Das neue Kundensport-Fahrzeug wird von einem S55-Reihensechszylinder mit BMW M TwinPower Turbo-Technologie angetrieben. Bei einem Hubraum von 2.979 ccm leistet das Aggregat in der Rennsport-Version je nach Balance of Performance oder Permit B Einstufung zwischen 205 kW/280 PS und 268 kW/365 PS.

