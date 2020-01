BMW bringt Warhol-Auto nach Indien

Rollende Skulpturen sind die Art-Cars des Popart-Künstlers Andy Warhol. Das soll nun auch in Indien Furore machen, wo BMW einen eigenen Sitz hat. Warhals Kreation soll exklusiv vom 31. Januar bis 2. Februar 2020 auf der India Art Fair in New Delhi ausgestellt werden. Nach Alexander Calder, Frank Stella und Roy Lichtenstein schuf Andy Warhol mit der BMW M1 das vierte Art Car für BMW, um beim berüchtigten 24-Stunden-Rennen von Le Mans anzutreten.



Seit 1975 haben 19 internationale Künstler Art Cars auf der Basis zeitgenössischer BMW Automobile ihrer Zeit geschaffen, die alle eine breite Palette künstlerischer Interpretationen bieten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 28.01.2020