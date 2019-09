BMW, Daimler und Volkswagen haben ambitionierte Ziele für die nächsten Jahre

12 Fotos ansehen Audi AI:Trail. © Juergen Strein

Elektromobilität – das ist das Schlagwort, mit dem die Autokonzerne aus der Krise rollen wollen.

Von

Jürgen Strein

Bei der IAA, die seit Donnerstag in Frankfurt für das Publikum geöffnet ist, überboten sich jedenfalls die Konzernlenker gegenseitig mit Vokabeln wie „Elektrifizierung“, „Nachhaltigkeit“ oder „CO2-Neutralität“.

Die Automobilindustrie ist in der Krise – und die IAA als Schaufenster der Automobilindustrie gleich mit. Gerade mal vier Hallen füllen die Autohersteller dieses Mal in der alle zwei Jahre stattfindenden Messe.

Für die großen deutschen Hersteller ist die IAA ein Muss: Daimler, Volkswagen und BMW belegen wieder komplett oder zu großen Teilen ihre Hallen, aber in den Reihen der nicht-deutschen Hersteller – insbesondere der Japaner und Franzosen – sind deutliche Lücken unübersehbar.

Und auch zum Beispiel BMW hat seine Autoschau gegenüber 2017, als die Bayern in einer gigantische „Careographie“ ihre Neuheiten präsentierten, deutlich reduziert.

Einige Weltpremieren waren angekündigt. Der Großteil der Neuheiten aber bewegt sich auf bekannten Pfaden, zum Beispiel dadurch, dass Serienfahrzeuge nun mit einem Mild Hybrid oder einem Plug-in den Weg zur CO2-Reduzierung gehen. Im Vergleich zur IAA 2017 – als an vielen Ständen vor allem elektrifizierte Concept Cars zu sehen waren – sind die Hersteller nun einen deutlichen Schritt hin zur Serienreife gegangen.

Nicht nur bei den vollelektrischen Autos, sondern vor allem bei den Hybriden. Und BMW hat sogar ein F-Cell-Fahrzeug angekündigt (den i-hydrogen, der etwas versteckt in den hinteren Reihen steht), während Daimler da schon einen Schritt weiter ist: Die Stuttgarter lassen Journalisten in ihrem Brennstoffzellen-GLC über das Frankfurter Messegelände kutschieren.

Die drei großen deutschen Hersteller gaben ehrgeizige Ziele für die Elektromobilität bekannt: BMW-Vorstandschef Oliver Zipse will schon 2021 über eine Million elektrifizierte Autos auf der Straße haben und ab 2023 soll die Hälfte der Fahrzeuge mit alternativem Antrieb schon voll elektrisch fahren.

Als Neuheit pries der neue BMW-Chef allerdings ein noch nicht serienreifes Fahrzeug, den Concept 4 – und noch ein Stückchen weiter entfernt von der Realisierung ist der Vision M Next. Die tatsächlichen Neuheiten sind eher alte Bekannte: der neue 1er, der 3er Touring, das 8er Gran Coupé und das M8 Coupé und Cabriolet.

Der Daimler-Vorstandschef Ola Källenius hatte ebenfalls schon einige nachhaltige Autos dabei, darunter den voll elektrischen Smart und den EQV, einen Luxus-Van für bis zu acht Personen.

Im Mittelpunkt seiner Präsentation stand allerdings ein Konzeptfahrzeug: der Vision EQS, der zeigen soll, wie einmal die S-Klasse, das Synonym für Luxus auf den Straßen, im E-Zeitalter aussehen könnte, eine „vollelektrische Luxuslimousine für das 21. Jahrhundert“. Daimler hat eine ambitionierte Planung für die Jahre bis 2039 erarbeitet: Bis 2022 sollen die Fahrzeuge CO2-neutral produziert werden, bis 2030 soll mehr als die Hälfte der verkauften Autos Elektrofahrzeuge sein und bis 2039 will Daimler eine CO2-neutrale Flotte von Fahrzeugen auf die Straße schicken.

Zur Zeit hat Daimler allerdings in erster Linie Derivate seiner Verbrenner, die nun mit Plug-in-Hybriden (Reichweite bis zu 100 Kilometer) ausgestattet sind.

Bei Volkswagen, dem Verursacher der Dieselkrise, ist man nun konsequent den Weg der Elektrifizierung der Fahrzeuge gegangen: „Wir müssen liefern“, stellte COO Ralf Brandstätter bei der Präsentation auf der IAA fest, „Wir haben die größte Elektro-Offensive in der Automobilindustrie gestartet.“

Im Gegensatz zu den Mitbewerbern hat Volkswagen auch schon ein fertiges – auf der Elektro-Plattform MEB gebautes – Elektro-Fahrzeug auf der IAA dabei: den ID.3. Er steht für „New Volkswagen“: nachhaltig, emissionsfrei, ein würdiger Nachfolger von Käfer und Golf. Der Crossover – äußerlich meint man ein bisschen Golf, Tiguan, T-Roc zu erkennen – soll ein Elektrofahrzeug für alle werden. Die Voraussetzungen dafür schienen günstig: Einstiegspreis unter 30 000 Euro, Reichweite bis zu 550 Kilometer, in einer halben Stunde die Energie für 290 Kilometer nachgeladen, und nicht zuletzt ein gefälliges Design und ein revolutionäres Interieur. Der ID.3 wird seinen Weg machen, und bevor er im kommenden Jahr tatsächlich auf den Markt kommt, haben schon 33 000 Interessierte die erste Edition des Stromers bestellt.

Bei allem Hype um den ID.3 könnte man fast übersehen, dass Volkswagen mit seinem elektrifizierten up ein weiteres vollelektrisches Fahrzeug im Portfolio hat: Der e-up steht für eine Reichweite von 260 Kilometern, ein vollwertiges Alltagsfahrzeug also. Gleichzeitig kündigte Volkswagen an, der ID.3 sei erst der Einstieg in ein wahres Modellfeuerwerk an elektrifizierten Fahrzeugen.

Die Volkswagentöchter Porsche und Audi stellen ebenfalls ihre Elektroautos in den Mittelpunkt. Porsche natürlich den Sportwagen Taycan, Audi den e-tron-SUV. Das größere Interesse der Fachjournalisten galt allerdings am Audi-Stand einem der vier Concept Cars von Audi: dem AI:Trail, einem futuristisch gestalteten Geländewagen.

