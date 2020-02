BMW mit neuen Hybriden in Genf

BMW zeigt auf dem Genfer Autosalon mehrere elektrifizierte Modelle, darunter drei neue Plug-in-Hybride für die Mittelklasse. Bis zum Ende des Jahres 2021 will der bayerische Konzern mehr als eine Million Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb auf der Straße bringen. Im Jahr 2021 soll in Europa bereits ein Viertel der von der BMW Group abgesetzten Fahrzeuge elektrifiziert sein, 2025 bereits ein Drittel und 2030 die Hälfte.



Mit dem Marktstart für den BMW iX3 wird das Sports Activity Vehicle zum ersten Modell der Marke, das sowohl mit Otto- und Dieselmotoren, als auch mit einem Plug-in-Hybrid-System und mit einem rein elektrischen Antrieb verfügbar ist.



Auch in der 3er-Reihe wächst die Vielfalt im Antriebsportfolio. Die auf dem Genfer Automobil-Salon 2020 erstmals präsentierten Neuheiten im Programm der Plug-in-Hybride sollen laut des Herstellers den Kunden ermöglichen, ihren Wunsch nach nachhaltiger Mobilität noch präziser mit den persönlichen Erfordernissen und Bedürfnissen in Einklang zu bringen.



Der Automobil-Salon 2020 in Genf ist außerdem Schauplatz für die Weltpremiere zweier weiterer Modelle der BMW 3er Reihe. In der neuen BMW M340d xDrive Limousine und im Touring genannten Kombi werden ein Reihensechszylinder-Diesel mit 250 kW/340 PS und ein Mildhybrid-System mit 48-Volt-Startergenerator miteinander kombiniert.

