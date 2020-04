BMW R 18: Mit der Lizenz zum Cruisen

BMW Motorrad wagt sich mit der neuen R 18 in das Cruiser-Segment vor. Dabei setzen die Münchner mit der Maschine technisch und formensprachlich auf die Tradition historischer BMW-Motorräder, denn die R 18 "bedient" sich bei berühmten Modellen wie der BMW R 5.



Herzstück ist ein komplett neu entwickelter Zweizylinder-Boxermotor. Der laut BMW hubraumstärkste, jemals in der Motorrad-Serienfertigung eingesetzte Zweizylinder-Boxermotor verfügt über 1.802 ccm Hubraum. Die Leistung beträgt 67 kW/91 PS bei 4 750 min-1. Von 2.000 bis 4.000 min-1 sind laut BMW jederzeit mehr als 150 Newtonmeter Drehmoment abrufbar.



Bereits zur Markteinführung wird die neue R 18 neben einem, bestimmten Märkten vorbehaltenen Standardmodell weltweit als exklusive R 18 First Edition angeboten. Sie kombiniert den R 18 Look mit exklusiven Ausstattungsumfängen in klassisch schwarzem Lack mit weißer Doppellinierung. Darüber hinaus zählen die zahlreichen in Chrom ausgeführten Oberflächen, die Sitzplakette und die Chromspange "First Edition" auf den Seitendeckeln zu den Highlights.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 06.04.2020