BMW sorgt für flotten Look

Fahrzeughersteller BMW baut nicht nur schnelle Autos, sondern entwirft auch flotte Outfits. Jedes Frühjahr werden die Kollektionen um innovative Produktneuheiten ergänzt. Das Designkonzept ist modern, funktional und urban - stets in Anlehnung an das bekannte Fahrzeugdesign. Minimalistische, zeitlose Produkte sollen dank smarter Funktionen für mehr Freiheit im Alltag sorgen.



Ergänzt wird das Sortiment um Lifestyle-Artikel wie das T-Shirt für Damen mit großflächigem BMW-Logo. Starke, harmonische Farben unterstreichen einen modernen, selbstbewussten Style. Neben dezent-eleganten Farbtönen wie Sand oder Midnight Navy sorgt die Trendfarbe Orange für pfiffige Akzente.



Zur Kollektion gehören auch Jacken in Softdaune für Damen und Herren sowie der Chronograph mit BMW-Nieren-Design. Auch für die Lifestyle Accessoires führt BMW Neuerungen ein: Neben den BMW-Thermobechern für Heißgetränke begleitet nun auch eine Lunch Cup Thermo für Müsli und Co. sowie für warme Speisen durch Arbeitsalltag und Freizeit.



Für die Kollektion hat BMW-Partner aus der Lifestyle-Welt: Unter anderem vereint die langjährige Kooperation "Montblanc for BMW" das BMW-Design zu exklusiven Schreibgeräten, Gepäckstücken und feinsten Lederwaren (Made in Italy). Die Produkte dieser Kooperation sind in dem entsprechend geprägten Muster sowie royal-blauem Jacquard-Futter gestaltet.



Neuheiten der Kooperation sind unter anderem der Rucksack aus italienischem Leder mit aufgesetzter, geprägter Tasche. Die großzügige Fächeraufteilung im Inneren bietet ausreichend Platz für diverse Utensilien sowie einen Laptop. Schuhe, Uhren, Fahrräder und noch weitere modisch gestaltete Lifestyle-Produkte befinden sich in dem breiten Sortiment für Fans der bayerischen Automarke.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 07.05.2020