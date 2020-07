BMW-Trio in neuem Look

BMW Motorrad legt die Mittelklasse-Modelle BMW F 750 GS, BMW F 850 GS und BMW F 850 GS Adventure für 2021 neu auf. Für alle drei Modelle gibt es neue Farbgebungen, eine erweiterte Serienausstattung sowie neue Sonderausstattungen.



Für Vortrieb sorgt in allen drei Modellen wie bisher der Vierventil-Zweizylinder mit 853 ccm Hubraum, Kraftstoffeinspritzung und Sechsganggetriebe. In der BMW F 750 GS leistet er wie bisher 57 kW/77 PS. In der BMW F 850 GS und der BMW F 850 GS Adventure stehen nach wie vor 70 kW/95 PS zur Verfügung.

