BMW wagt sich mit Klassikern erstmals aufs Eis

BMW feiert Premiere auf dem Eis: Zum ersten Mal nimmt die Klassik-Abteilung der Münchner am GP Ice Race teil. Am Wochenende des 1. und 2. Februar 2020 liefern sich im österreichischen Zell am See Rennsport-Klassiker unterschiedlicher Marken und tollkühne Piloten packende Duelle auf frostigem Untergrund.



Aus dem Hause BMW sind zwei Klassiker dabei: Ein BMW M3 der ersten Generation, der zweimal die Berg-Europameisterschaft für Tourenwagen gewann, bevor er zu einem erfolgreichen Rallyefahrzeug umgebaut wurde, und ein Mini All4 Racing, das Siegerfahrzeug der Rallye Dakar 2012.



Außerdem geht die Replika des classic Mini Cooper S, die erst vor wenigen Wochen bei der Coppa delle Alpi 2019 für Furore sorgte, auch auf dem Eisfeld in Zell am See an den Start. Am Steuer der beiden Autos: DTM-Pilot Philipp Eng und der erfahrene Langstrecken-Rennfahrer Christian Menzel.



Mit dem GP Ice Race wird an legendäre Rennveranstaltungen erinnert, die zwischen 1937 und 1974 jeweils in der Wintersaison auf dem zugefrorenen See der Gemeinde stattfanden und zahlreiche Besucher anlockten. Die Neuauflage findet auf einer Natureisbahn am alten Flughafen statt, wo neben Klassikern und Youngtimern auch aktuelle Rennfahrzeuge und zahlreiche prominente Fahrer zum Kräftemessen vor winterlicher Bergkulisse antreten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 13.01.2020