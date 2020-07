BMW X-Modelle: Dunkel wie die Nacht

Auf 500 Exemplare ist er limitiert, der BMW X7 in der extrem dunklen Edition Dark Shadow. Im August 2020 beginnt die Produktion. Die Modelle X6 und X5 sollen ihm in den Schatten folgen. Auffälligstes Kennzeichen des Editionsmodells ist die Sonderlackierung in der Farbe Frozen Arctic Grey metallic. Diese besonders aufwändige Variante der Karosserielackierung kommt erstmals bei einem BMW-X-Modell zum Einsatz.



Die X7-Edition Dark Shadow entsteht im US-amerikanischen BMW-Werk Spartanburg. Das Sondermodell sei weltweit verfügbar und könne mit allen für den BMW X7 angebotenen Motorisierungen kombiniert werden, teilt der Hersteller mit.



Die extravagante Lackierung der Edition Dark Shadow wird um die BMW Individual Hochglanz Shadow-Line mit erweiterten Umfängen ergänzt. Zusätzlich zu den Seitenfenstereinfassungen, den Blenden der B- und der C-Säule sowie den Außenspiegelfüßen sind damit auch der Rahmen und die Stäbe der BMW-Niere, die Air-Breather und die Endrohrblenden der Abgasanlage in Schwarzchrom gehalten.



Ein weiteres exklusives Merkmal der X7-Edition Dark Shadow sind die 22 Zoll großen M-Leichtmetallräder im V-Speichendesign in der Ausführung Jet Black matt, die mit Mischbereifung bestückt sind.



Weitere Farb-Varianten sollen noch in den Produktionsablauf integriert werden. Damit können die BMW-Modelle X7, X6 und X5 künftig auch in den Farbtönen Urban Green uni und Grigio Telesto metallic lackiert werden.

